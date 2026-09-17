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НовостиОбщество17 сентября 2026 7:16

Орловский педагог вошел в топ-20 лучших учителей России

Учитель музыки из Ливен отличился на конкурсе «Учитель года»
Елена Зябкина
Фото: департамент образования Орловской области

Фото: департамент образования Орловской области

Орловец Олег Батунов вошел в число 20 лучших педагогов страны по итогам заключительного этапа конкурса «Учитель года России», сообщили в департаменте образования Орловской области. Учитель музыки школы № 11 города Ливны представляет регион на всероссийском состязании, которое проходит с 9 по 17 сентября в Белгороде.

Руководитель департамента образования Татьяна Патова отметила, что это выдающееся достижение – закономерный результат многолетнего труда, высокого профессионализма и преданности делу. Она пожелала педагогу дальнейших успехов и новых профессиональных побед.

Впереди у Олега Батунова новые ответственные этапы для обмена опытом. Успех орловского учителя подтверждает высокий уровень подготовки педагогов региона.