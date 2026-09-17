В Орловской области выросла заболеваемость ОРВИ

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За прошедшую неделю в Орловской области зарегистрировано около 3,6 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости составил 52,61 на 10 тысяч населения, что на 61,5% выше уровня предыдущей недели.

В возрастной структуре заболевших доля детей до 14 лет составила 57%. Среди циркулирующих респираторных вирусов продолжаются SARS-CoV-2 и вирусы негриппозной этиологии – риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.

В связи с ростом заболеваемости орловцам рекомендуют соблюдать общие меры профилактики острых респираторных инфекций. В ведомстве напомнили о важности своевременного обращения к врачу при появлении симптомов.