В Орловской области выбрали лучших добровольных пожарных

Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области

В Орловской области подвели итоги смотров-конкурсов «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области. Добровольная пожарная охрана является частью Орловского территориального гарнизона и участвует как в предупреждении чрезвычайных ситуаций, так и в их ликвидации. Добровольцы первыми приходят на помощь в отдаленных населенных пунктах, спасая имущество, здоровье и жизни людей.

Лучшей добровольной пожарной командой стала ДПК «Подзавалово» Урицкого района, работающая с 2011 года. На ее вооружении находится АРС-14, оборудован бокс для техники. Команда прикрывает 27 населенных пунктов с населением около шести тысяч человек. Второе место заняла ДПК «Шатилово» Новодеревеньковского района, третье — ДПК «Гремячево» Глазуновского района.

Среди добровольных пожарных победителем стал Юрий Жаплов из ДПК «Династия» Покровского района, вступивший в ряды в 2014 году. Второе место у Константина Тимонина из «Шатилово», третье — у Сергея Осипова из «Гремячево». Всего на Орловщине действуют 295 общественных объединений добровольной пожарной охраны, объединяющих более 5000 человек. Они прикрывают 142 населенных пункта региона.