На орловца завели дело за жестокое обращение с собакой

Иллюстративное фото Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орле возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Поводом стала видеозапись, распространенная в социальных сетях.

Полицейские провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался 64-летний мужчина – хозяин собаки. В отношении орловца подразделением дознания городского управления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.