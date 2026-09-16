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НовостиПроисшествия16 сентября 2026 13:22

На орловца завели дело за жестокое обращение с собакой

В Орле полиция установила хозяина животного по видео из соцсетей
Елена Зябкина
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орле возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Поводом стала видеозапись, распространенная в социальных сетях.

Полицейские провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался 64-летний мужчина – хозяин собаки. В отношении орловца подразделением дознания городского управления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.