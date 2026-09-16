Орловским участникам СВО удвоят стаж за службу

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Отделение Социального фонда России по Орловской области сопровождает семьи участников СВО на всех этапах – от подачи заявления до получения выплат, сообщили в Отделении СФР по Орловской области. Одно из ключевых направлений – пенсионное обеспечение. Каждый календарный год участия в спецоперации засчитывается как два года страхового стажа, а пенсионные коэффициенты начисляются в двойном размере: 3,6 вместо стандартных 1,8. Это напрямую влияет на размер будущей пенсии.

Льготный порядок распространяется и на досрочный выход на пенсию за длительный стаж. Участники СВО, имеющие инвалидность, могут получать две пенсии: страховую по старости и государственную по инвалидности либо государственную по инвалидности и пенсию за выслугу лет. Право на государственную пенсию по инвалидности имеют также добровольцы, ополченцы Донбасса и бойцы организаций, содействующих Вооруженным силам.

Управляющий Отделением СФР по Орловской области Анна Елисеева отметила, что помимо пенсионных льгот фонд предоставляет 25 мер социальной поддержки участникам спецоперации и членам их семей. Это различные выплаты, компенсации и социальные услуги, призванные облегчить быт и поддержать семьи бойцов.