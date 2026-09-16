В Орловской области построили «умную» спортплощадку

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В первом микрорайоне Мценска появилась «умная» спортивная площадка, сообщили в правительстве Орловской области. Объект возвели в 2026 году в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта». Площадку посетил губернатор Андрей Клычков.

Комплекс включает зоны для баскетбола, футбола, хоккея, гандбола и воркаута. На приобретение и монтаж оборудования из федерального бюджета выделили более 11 миллионов рублей, на подготовку основания муниципалитет направил 3,7 миллиона.

Губернатор отметил, что Орловщина сегодня имеет славу не только литературного, но и спортивного центра: здесь проводится все больше соревнований разного уровня. Власти стремятся сделать спорт доступным для всех желающих, чтобы орловцы могли заниматься здоровьем и развитием с детства.