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НовостиОбщество16 сентября 2026 9:51

В Орловской области завершают ремонт дороги к Дмитровску

В Дмитровском районе обновляют около пяти километров трассы
Елена Зябкина
Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Дмитровском районе завершается капитальный ремонт участка межрегиональной дороги «Комаричи – Дмитровск» – Девятино протяженностью около пяти километров, сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области.

Дорожники уже выполнили большой объем задач: обустроили подстилающий слой из песка и двухслойное щебеночное основание в местах пучинообразований, расширили проезжую часть, уложили нижний и верхний слои асфальтобетона, отремонтировали две водопропускные трубы. Также обустроены съезды и примыкания, восстановлены щебнем обочины

Участок имеет особое значение: он ведет к Дмитровску, который входит в туристический маршрут «Бирюзовое кольцо России». Город богат историческими и культурными достопримечательностями, включая храм Дмитрия Солунского — единственный в Орловской области памятник барокко петровского времени, усадьбу Дмитрия Кантемира и историко-этнографический музей.