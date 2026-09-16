Два человека пострадали в ДТП в Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 15 сентября .09.2026 года в 14 часов 30 минут 41-летний водитель «Мерседес Бенц Е200» ехал по трассе М-2 «Крым» со стороны Курска в сторону Орла. Около полтретьего дня в районе 369 километра водитель иномарки во время обгона по обочине въехал в дорожное ограждение, а звтем столкнулся с попутным грузовиком «DAF XF95.430» с полуприцепом. После этого, легковушка съехала в кювет.

В ДТП пострадали получили водитель и 52-летний пассажир «Мерседес». Обоих доставили в медицинское учреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадали два человека.