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НовостиОбщество16 сентября 2026 7:52

В Орле проверили готовность коммунальщиков к зиме

Спецтехника и аварийные бригады Орла прошли ежегодный смотр
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

На территории «Спецавтобазы» в Орле прошел ежегодный смотр сил и средств, которые задействуют при возможных аварийных ситуациях на объектах ЖКХ и ТЭК в предстоящий отопительный сезон, сообщили в администрации города. В смотре участвовали 12 единиц спецтехники и 36 специалистов из семи ресурсоснабжающих организаций, включая «Орелводоканал», «Орелгортеплоэнерго», «РИР-Энерго» и «Газпром газораспределение Орел».

Комиссию возглавили первый заместитель начальника главного управления МЧС по Орловской области Евгений Тугбаев и заместитель мэра Орла Алексей Степанов. Они оценили не только количество техники и специалистов, но и реальную готовность к работе в сложных условиях. Особое внимание уделили исправности оборудования, наличию средств связи и автономного освещения, а также возможности обеспечить комфортные условия для сотрудников во время аварийно-восстановительных работ.

Заместитель мэра Алексей Степанов отметил, что отопительный сезон – это всегда большая ответственность, а за бесперебойной работой инфраструктуры стоят конкретные люди, техника и четкое взаимодействие служб. По итогам смотра комиссия признала аварийные бригады города готовыми к оперативному реагированию на возможные вызовы отопительного сезона.