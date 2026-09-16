В Орловской области отремонтируют 17 образовательных учреждений

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области стартует масштабная программа обновления образовательной инфраструктуры, сообщили в департаменте образования региона. Капитальный ремонт пройдет в 17 учебных заведениях, расположенных в 20 зданиях, в период с 2027 по 2029 год. Программа охватывает все уровни образования – от детских садов до организаций среднего профессионального образования. Планируется не косметический ремонт, а глубокая модернизация пространств, где учится будущее поколение орловцев.

В программу вошли 12 школ, два учреждения среднего профобразования с филиалами и три детских сада. В школах обновят здания, классы, лаборатории и спортивные залы. В техникумах создадут современные мастерские и пространства для практического обучения, отвечающие требованиям рынка труда. В детских садах появятся яркие игровые комнаты и спальни.

Руководитель департамента образования Татьяна Патова отметила, что среди школ есть как крупные комплексы, так и небольшие сельские школы, которые остаются центрами притяжения для поселков. Особое внимание уделят колледжам и техникумам, чтобы студенты осваивали оборудование, которое встретят на производстве. При ремонте мастерских будут плотно работать с будущими работодателями.

В список вошли детские сады № 1, 71 и 19, Орловский техникум агробизнеса и сервиса с филиалами, автодорожный техникум, гимназия в Болхове, школы в Орле, Мценске, Ливнах и других населенных пунктах. В детских садах ремонт планируется на 2028 год, в техникумах – на 2027-2028 годы, в школах – на 2028-2029 годы.