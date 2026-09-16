В Орловской области открыли новый мукомольный комплекс

Фото: соцсети губернатора Андрея Клычкова

В Мценском районе открыт новый мукомольный комплекс с элеватором на 20 тысяч тонн зерна, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Это 29-й по счету элеваторный комплекс в регионе. Проект реализован резидентом особой экономической зоны «Орел» при поддержке правительства области, Корпорации развития и Сбербанка. Губернатор Андрей Клычков и его заместитель Александр Бирюков поздравили сельхозпроизводителей с событием.

Проектная производительность мельницы – 150 тонн готовой продукции в сутки. Предприятие намерено обеспечивать российский рынок мукой и уже планирует экспортные контракты. Качество пробной партии превзошло ожидания и подтвердило заявленные характеристики оборудования. Объем инвестиций составил около 900 миллионов рублей, созданы десятки рабочих мест.

По итогам прошлого года область вошла в топ-10 по урожайности важнейших культур. Сейчас регион производит муки на 2 миллиона человек, а объем сельхозпродукции на душу населения в 4 раза выше среднероссийского. Губернатор отметил, что в непростое время партнеры доверяют Орловщине, и это лучшее доказательство единства и нацеленности на новые победы.