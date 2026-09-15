В Орле школьник пойдет под суд за кражу золота у одноклассника

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Советском районе Орла завершено расследование уголовного дела в отношении учащегося одного из лицеев, обвиняемого в краже в крупном размере. Об этом сообщает в пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Как стало известно, что в январе 2026 года подросток находился в гостях у одноклассника. Когда хозяин отвлекся, гость похитил с кухни шкатулку с золотыми украшениями. Сумма похищенного превысила 319 тысяч рублей. Ювелирные изделия подросток сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил смартфон и питбайк.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Для обеспечения гражданского иска на имущество законного представителя несовершеннолетнего наложен арест.