В Орловской области в ДТП погиб пожилой мужчина

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 14 сентября 71-летний водитель «Рено Логан» ехал по трассе «Болхов-Мценск-Новосиль» со стороны Мценска в направлении Болхова. Около полудня в районе 30 километра легковушка съехала в кювет и перевернулась.

В аварии погиб водитель иномарки. Пострадала 70-летняя пассажирка автомобиля. Женщину осмотрели медики и отпустии на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие. В четырех ДТП пострадали семь человек. Один из пострадавших погиб.