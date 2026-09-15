В Орловской области шесть новых автобусов вышли на маршруты

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орловской области ввели в эксплуатацию пять новых автобусов ПАЗ Вектор Некст и один ЛиАЗ-4292 для работы на межмуниципальных маршрутах, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Транспорт получен в августе и сентябре 2026 года в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта».

Новые автобусы распределили по маршрутам: два ПАЗ Вектор Некст выйдут на маршрут № 354 «Знаменка — ИЗБК», два — на № 115 «Автовокзал — микрорайон Болховский», один — на № 444 «Болховский — Вятский Посад». ЛиАЗ-4292 вместимостью до 80 пассажиров направили на маршрут № 445 «Знаменка — Мезенский педагогический колледж». Планируется добавить еще один ЛиАЗ-4292 на этот же маршрут.

Новые машины оснащены низкопольной накопительной площадкой для маломобильных граждан и пассажиров с колясками. Увеличение посадочных мест снизит тесноту в часы пик, а технические характеристики помогут поддерживать стабильный график движения.