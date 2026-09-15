АЗС на Карачевском шоссе в Орле работает в обычном режиме

Фото: Елена Зябкина

АЗС на Карачевском шоссе, 92 в Орле продолжает работать, по информации Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области. На заправке ведутся ремонтные работы. Ранее работа временно приостанавливалась на один день, но сейчас объект функционирует в штатном режиме.

Закрыта лишь отдельно стоящая колонка с быстрым наливом для дизельных большегрузов. Все остальные колонки доступны для клиентов. В ближайшие дни, после укладки плитки, колонка также возобновит работу.

Ограничения носят временный характер и связаны с ремонтом. После завершения работ заправка вернется к привычному режиму.