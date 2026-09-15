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НовостиОбщество15 сентября 2026 11:42

АЗС на Карачевском шоссе в Орле работает в обычном режиме

На заправчной станции в Орле закрыта лишь колонка для дизельных большегрузов
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

АЗС на Карачевском шоссе, 92 в Орле продолжает работать, по информации Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области. На заправке ведутся ремонтные работы. Ранее работа временно приостанавливалась на один день, но сейчас объект функционирует в штатном режиме.

Закрыта лишь отдельно стоящая колонка с быстрым наливом для дизельных большегрузов. Все остальные колонки доступны для клиентов. В ближайшие дни, после укладки плитки, колонка также возобновит работу.

Ограничения носят временный характер и связаны с ремонтом. После завершения работ заправка вернется к привычному режиму.