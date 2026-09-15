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НовостиОбщество15 сентября 2026 9:53

В Орловской области открыли памятник погибшим росгвардейцам

В Глазуновском районе увековечили память бойцов и собаки Агнессы
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Глазуновском районе Орловской области открыли Поклонный крест и памятную доску сотрудникам ОМОН «Крепость», погибшим при обезвреживании взрывных устройств на железной дороге. Трагедия произошла год назад на перегоне Малоархангельск – Глазуновка в районе деревни Кривые Верхи. На месте установили Поклонный крест, а в поселке Глазуновка – мемориальную доску в честь бойцов Дмитрия Баранова, Дениса Оксова, Дмитрия Астахова и их боевого друга, собаки Агнессы.

В памятных мероприятиях участвовали губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, начальник управления Росгвардии по Орловской области Сергей Ольшанский, митрополит Орловский и Болховский Тихон, родные погибших, их боевые товарищи, представители власти и жители района.

Глава региона отметил, что воины сражались с коварным врагом, который планировал гибель сотен мирных людей. Он подчеркнул, что мужество защитников и воля народа — гарант Победы, а каждая потеря – незаживающая рана для Орловской земли. Губернатор поблагодарил родителей погибших за воспитание героев и призвал свято хранить память о них.