Число самозанятых в Орловской области выросло до 57,3 тысячи

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За прошедший год количество самозанятых в Орловской области увеличилось на 13,4 тысячи и достигло 57,3 тысячи человек, сообщили в пресс-службе УФНС России по Орловской области. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» считается самым простым в применении: регистрация, отправка чеков и оплата налога происходят в приложении «Мой налог».

Режим подходит физическим лицам и предпринимателям, которые самостоятельно оказывают услуги или продают продукцию собственного производства, не имеют работодателя и наемных работников, а их доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Оформить самозанятость можно за пару минут в телефоне — через приложение, личный кабинет на сайте налоговой службы, портал госуслуг или уполномоченные банки.

Самыми доходными профессиями у орловских плательщиков налога на профессиональный доход стали строитель и таксист, наименее прибыльными — сантехник и электрик. На 1 августа 2026 года от деятельности самозанятых в бюджет поступило почти 248,2 миллиона рублей налога, что на 52 миллиона больше, чем за аналогичный период 2025 года.