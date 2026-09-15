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НовостиПолитика15 сентября 2026 7:44

Над Орловской областью сбили 11 беспилотников

БПЛА в Орловской области были перехвачены ночью
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В небе над Орловской областью дежурными силами противовоздушной обороны за прошедшую ночь были сбиты 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы области, при ночной атаке никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий продолжают проводить проверки сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего за прошедшую ночь над страной, по данным Минобороны России, было перехвачено и уничтожено 222 украинских беспилотников самолетного типа.