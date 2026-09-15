В Орле ограничили проход по Юбилейному мосту

Фото: администрация Орла

С сегодняшнего дня проход по Юбилейному мосту в Орле ограничен из-за начала ремонтных работ, об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира. Сначала установят ограждение, затем начнут разбирать опорные плиты, по которым ходят люди. Состояние переправы оценили как ограниченно работоспособное: сильный износ плит пролетного строения и железобетонного укрепления береговых откосов.

Губернатор попросил отнестись с пониманием, отметив, что мост нуждается в обновлении. Стоимость ремонта – 46 миллионов рублей, большая часть средств выделена из областного бюджета.

Работы направлены на восстановление конструкции и обеспечение безопасности пешеходов. О сроках завершения ремонта в настоящее время не сообщается.