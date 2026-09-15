Детсад № 98 в Орле откроют после ремонта в понедельник

Фото: соцскти губернатора Андрея Клычкова

Корпус детского сада № 98 в Орле, пострадавший от атаки беспилотника, планируется открыть после ремонта в следующий понедельник, об этом сообщает администрация города Орла. В результате атаки повреждено здание сада и четыре соседних многоквартирных дома – порядка 150 квартир, в основном пострадало остекление. Список квартир уточняется.

Образовательный процесс для воспитанников не прерывался: часть ребят находится в первом корпусе сада, остальные – в соседнем детском саду № 87. Уже завтра в здании начнется замена окон, предстоит небольшой внутренний ремонт и восстановление фасада. Основные мероприятия поручено завершить до конца недели, с понедельника дети вернутся в привычные группы. Также планируется полностью обновить детскую площадку и веранду.

В пострадавших жилых домах работы продолжаются. В квартирах, куда предоставлен доступ, демонтировали поврежденное остекление и закрыли проемы защитной пленкой. С сегодняшнего дня подрядчики приступили к замерам окон. Жителям предложено временное размещение в ПВР, но пока такой необходимости ни у кого не возникло. Городские службы работают в усиленном режиме.