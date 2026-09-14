Орловских студентов и кадетов научили оказывать первую помощь

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Накануне Всемирного дня оказания первой помощи сотрудники МЧС России и специалисты областного Центра медицины катастроф провели занятие для студентов Орловского базового медицинского колледжа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Участниками мастер-класса стали не только будущие медики, но и воспитанники кадетских отрядов детских садов № 1, 47 и 96 Орла. Своими знаниями также поделились студенты-спасатели.

Директор колледжа Антон Труфанов призвал студентов внимательно изучить все этапы оказания первой помощи. Начальник пресс-службы МЧС Наталия Акулова отметила, что задача — подготовить подрастающее поколение к нестандартным ситуациям, а знания и готовность действовать помогут сохранить жизнь и здоровье.

Психологи МЧС научили студентов выстраивать коммуникацию с пострадавшим, чтобы снизить панику и стресс до приезда медиков, и показали дыхательную гимнастику. Врачи Центра медицины катастроф объяснили методы остановки кровотечений, наложение шин, транспортировку пострадавших и приемы сердечно-легочной реанимации. Участники отработали каждый этап на манекенах и тренажерах, закрепив теорию на практике.