Студентка из Орла получила грант на проведение туристического слета

Фото: пресс-служба Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС

В Орловской области на базе отдыха «Лесная поляна» под Орлом с 11 по 12 сентября прошел юбилейный Международный спортивно-туристический слет «Багряные листья», сообщили в пресс-службе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. Мероприятие объединило более 150 студентов, преподавателей и сотрудников Президентской академии. Организатором слета стала студентка Кристина Феськова, получившая на его проведение грант Росмолодежи.

Слет приурочили ко Дню Академии. Участники, включая интернациональную команду, состязались в волейболе, гиревом спорте, мини-футболе, лазертаге и армрестлинге. Также прошли туристическая эстафета и метание гранаты. Творческая программа включала конкурс песен и плакатов на тему единства народов России.

Заместитель руководителя департамента молодежной политики Владимир Агибалов отметил, что слет имеет долгую историю и продолжает собирать молодежь. Исполняющий обязанности директора института Александр Щеголев подчеркнул, что главная цель – развитие студенческого движения и дружеских связей, а важен не рекорд, а участие и командный дух. Проведение слета способствует популяризации здорового образа жизни и межнационального согласия.