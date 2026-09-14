В Орле ремонтируют детсад и дома после атаки БПЛА

Фото: соцсети губернатора Андрея Клычкова

В Орле устраняют последствия атаки беспилотника, произошедшей в ночь с 12 на 13 сентября. Губернатор Андрей Клычков дал поручения на аппаратном совещании в региональной администрации. В результате атаки повреждены детский сад № 98 и жилые дома. Глава региона подчеркнул, что ситуация находится на контроле и требует оперативных мер.

Особое внимание уделено установке новых балконных окон – это важно в условиях понижения температуры. По детскому саду решения уже приняты: детей временно перераспределили в другой корпус и соседние дошкольные учреждения. Губернатор поручил поддерживать тесный контакт с коллективом сада и родителями и завершить ремонт как можно быстрее.

Глава региона отметил, что враг пытается бить по социальным объектам, и поручил ежедневно докладывать о ликвидации последствий атаки, а также о восстановлении дома на улице Раздольной, пострадавшего в августе. Работы продолжаются под контролем властей.