В Орловской области начали работу более ста молодых педагогов

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В новом учебном году в Орловской области трудоустроены 116 молодых педагогических работников, сообщил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании. Педагогическую карьеру впервые начали 96 учителей: начальных классов, иностранного языка, русского языка и литературы, истории и обществознания, математики и информатики, биологии, географии, физкультуры и изобразительного искусства.

Кроме того, 26 студентов-педагогов последних курсов преподают в школах по основным общеобразовательным программам. В рамках программы «Земский учитель» с 1 сентября на работу в сельские школы приняты 6 специалистов — физики, английского языка, истории, русского языка и литературы, физкультуры.

Всего в орловских школах работают 59 земских учителей. Приток молодых кадров и участников программы помогает закрывать потребности сельских школ и повышать качество образования в регионе.