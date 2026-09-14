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НовостиОбщество14 сентября 2026 9:48

В Орловской области начали работу более ста молодых педагогов

В школы Орловщины пришли 96 новых учителей и 26 студентов-практикантов
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В новом учебном году в Орловской области трудоустроены 116 молодых педагогических работников, сообщил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании. Педагогическую карьеру впервые начали 96 учителей: начальных классов, иностранного языка, русского языка и литературы, истории и обществознания, математики и информатики, биологии, географии, физкультуры и изобразительного искусства.

Кроме того, 26 студентов-педагогов последних курсов преподают в школах по основным общеобразовательным программам. В рамках программы «Земский учитель» с 1 сентября на работу в сельские школы приняты 6 специалистов — физики, английского языка, истории, русского языка и литературы, физкультуры.

Всего в орловских школах работают 59 земских учителей. Приток молодых кадров и участников программы помогает закрывать потребности сельских школ и повышать качество образования в регионе.