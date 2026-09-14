В Орловской области две женщины пострадали при столкновении «Калины» и «Весты»

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 13 сентября 50-летняя водитель «Лада Калина» ехала по трассе «Нарышкино-Большое Сотниково-Болотовские Дворы» со стороны Большое Сотниково в сторону Нарышкино. Около полшестого вечера в районе 19 километра на перекрестке «Калина» не уступила дорогу «Ладе Веста» под управлением 63-летнего водителя, который ехал по трассе «Орел-Брянск», и машины столкнулись.

В аварии пострадали водитель легковушки – женщину осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение, и ее 49-летняя пассажирка. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. В одном из них пострадали два человека.