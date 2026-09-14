Орловские активисты Соцфонда помогают военнослужащим СВО

Фото: Отделение СФР по Орловской области

Активисты центров общения Социального фонда в Орловской области активно участвуют в поддержке военнослужащих, сообщает Отделение СФР по Орловской области. Посетители плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, шьют наволочки и подушки для бойцов в зоне специальной военной операции.

С начала 2026 года активисты передали волонтерам свыше 100 килограммов продуктовых наборов, около 250 вязаных и швейных изделий, почти 150 окопных свечей и более 50 маскировочных сетей. Руководитель центра в Должанском районе Елена Ядыкина отметила, что опытные рукодельницы обучают плетению сетей внуков и молодежь из «Движения Первых», передавая навыки подрастающему поколению.

Руководитель центра в Свердловском районе Любовь Яшина рассказала, что рукоделие переросло в системную волонтерскую деятельность: за семь месяцев изготовлено и передано 59 подушек и 60 наволочек. Работа по поддержке фронта продолжается.