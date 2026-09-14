В Орле загорелась квартира в многоэтажке

Фото: Елена Зябкина

Возгорание в двухкомнатной квартире на четвертом этаже в девятиэтажном жилом доме в переулке Артельный в городе Орле произошло 13 сентября около десяти часов вечера. Об этом сообщает пресс-лужба ГУ МЧС России по Орловской области.

Огонь повредил предметы быта, находящиеся в одной из комнат квартиры. Пожарные спасли от огня остальные помещения жилища. При пожаре никто не пострадал. Причину возникновения возгорания предстоит выяснить экспертам.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было ликвидировано девять возгораний.