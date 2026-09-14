Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 сентября 2026 7:28

В Орле загорелась квартира в многоэтажке

Пожар случился в переулке Артельный в городе Орле
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Возгорание в двухкомнатной квартире на четвертом этаже в девятиэтажном жилом доме в переулке Артельный в городе Орле произошло 13 сентября около десяти часов вечера. Об этом сообщает пресс-лужба ГУ МЧС России по Орловской области.

Огонь повредил предметы быта, находящиеся в одной из комнат квартиры. Пожарные спасли от огня остальные помещения жилища. При пожаре никто не пострадал. Причину возникновения возгорания предстоит выяснить экспертам.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было ликвидировано девять возгораний.