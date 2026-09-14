Более тысячи орловцев вышли на «Кросс Нации – 2026»

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Орел присоединился к Всероссийскому дню бега «Кросс Нации – 2026», сообщили в Центре по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий. Трасса забега прошла через Центральный стадион имени В. И. Ленина. Праздник спорта объединил более тысячи любителей активного образа жизни. Участники разных возрастов преодолели дистанции от 600 метров до 3 километров.

Дополнительную атмосферу создали развлекательные активности: аквагрим, танцевальный джем, музыкальное сопровождение кавер-группы и раздача солдатской каши. В 2026 году забег приурочен к Году единства народов России.

«Кросс нации» проходит в 85 регионах страны. Ежегодно в забеге участвует до 1,5 миллиона человек – от школьников до пенсионеров. Орловцы вновь поддержали всероссийскую традицию и показали, что спорт – норма жизни.