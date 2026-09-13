Орловским детям напомнили о безопасности во дворах

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Сотрудники Госавтоинспекции Орла вместе с участковыми и инспекторами по делам несовершеннолетних провели акцию «Безопасный двор», сообщили в региональном УМВД. Мероприятие направлено на предупреждение детского травматизма на дорогах во дворах и возле домов. Полицейские напомнили юным участникам движения о правилах поведения в дворовых проездах, где пешеходы, велосипедисты и автомобили находятся рядом.

Особое внимание уделили правилам для пешеходов, велосипедистов и тех, кто использует электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Детям объяснили, что перед выходом из подъезда или из-за машины нужно убедиться в безопасности, а во дворе выбирать безопасную скорость, спешиваться перед «зеброй» и уступать дорогу пешеходам. Также напомнили о защитной экипировке и световозвращающих элементах в темное время суток.

Мероприятие прошло в формате живого диалога: ребята задавали вопросы, разбирали дорожные ситуации и делились примерами. Каждый участник получил памятку по безопасному поведению во дворе.