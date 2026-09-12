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НовостиОбщество12 сентября 2026 8:24

В Орле открылся «Септембер Фест»

В Орловской области праздник собрал местных производителей и гостей
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В сквере Семьи Орла открылся «Септембер Фест», сообщили в администрации города. Праздник ежегодно собирает орловцев и гостей за одним большим столом. Здесь можно попробовать и купить продукцию местных производителей: свежеиспеченный хлеб, сыры, колбасные изделия, закуски, сэндвичи, бургеры и напитки на любой вкус.

Фестиваль — не только про еду. До 13 сентября гостей ждут игры, квесты, викторины и музыка. Можно прийти всей семьей, встретиться с друзьями и попробовать что-то новое.

Организаторы приглашают в сквер Семьи поддержать орловских производителей и устроить вкусные выходные на свежем воздухе. Подробности о программе доступны по ссылке.