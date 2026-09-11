В Орле обсудили ремонт школ и безопасность у учреждений

Фото: администрация Орла

В Орле прошла традиционная встреча с руководителями школ, детсадов и учреждений допобразования, сообщили в городской администрации. В муниципальной системе работают 59 детских садов, 40 школ и 15 учреждений допобразования, где занимаются почти 70 тысяч детей. В этом году 32 выпускника стали стобалльниками ЕГЭ, четверо набрали максимум по нескольким предметам, а Арина Макарова из школы № 35 впервые в истории города получила 300 баллов. Медали за успехи в учебе получили 417 ребят.

В формате открытого диалога с представителями городской администрации педагоги подняли вопросы благоустройства, дорог и безопасности территорий рядом с учреждениями. Несколько школ обратили внимание на организацию пешеходных переходов: где-то нет тротуаров, поэтому сначала нужно создать безопасный маршрут. Договорились проработать отдельную программу по безопасности дорожного движения на участках у школ. Также обсуждали благоустройство мест для отдыха и спорта рядом с образовательными учреждениями.

Отдельно чиновники и педагоги обсудили капремонт. В федеральную программу на 2028-2029 годы вошли четыре объекта: школы № 20, 26, 30 и детсад № 71. Следующий этап — разработка проектно-сметной документации. Отмечено, что возможности городского бюджета ограничены, но планы постараются реализовать.