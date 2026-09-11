Орловцы стали реже жаловаться на банки и мошенников

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С января по июнь жители Орловской области направили в Банк России 550 жалоб на действия финансовых организаций, сообщили в региональном отделении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений сократилось почти на 20%. Число претензий к банкам снизилось более чем на 20%. При этом орловцы чаще сталкивались с отказами в проведении операций и ограничениями по счетам. С этого года число признаков подозрительных переводов увеличилось с 6 до 12 — при совпадении хотя бы одного банк обязан приостановить операцию.

Заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин пояснил, что подозрение может вызвать множество мелких переводов от разных людей, использование личной карты для бизнеса или нетипичное поведение клиента. Банк заблокирует операцию с получателем из базы мошеннических операций. Подробности можно узнать на сайте регулятора в разделе «Блокировка карт» и на портале «Финансовая культура».

Жалоб на мошенничество стало меньше. В отношении микрофинансовых организаций число обращений снизилось с 14 до 12, к банкам — на 35%, с 56 до 36. Злобин связывает это с работой антифрод-систем и повышением финансовой грамотности: люди знают, что нельзя говорить о деньгах с незнакомцами и сообщать коды из СМС, и чаще пользуются сервисами защиты, например самозапретом на кредиты.