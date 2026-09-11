Орловскому предприятию вынесли предостережение за несуществующий лосось

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Инспекторы Россельхознадзора обнаружили несостыковку в системе «Меркурий» у орловского предприятия, сообщили в управлении по Орловской и Курской областям. 11 августа уполномоченное лицо оформило выпуск готовой продукции «Кета дальневосточная кусок» весом 15,5 килограмма. Однако при проверке цепочки прослеживаемости выяснилось, что в графе «Сырые» для этой партии исходный компонент не значится.

Фактически производство оформили без подтверждения происхождения сырья, что является грубым нарушением ветеринарной безопасности. По результатам мониторинга предприятию объявили официальное предостережение о недопустимости нарушений. Сотруднику, оформлявшему документы, приостановили регистрацию в системе на 10 дней.

Это означает полную блокировку возможности работать с электронными ветеринарными сопроводительными документами. Ведомство продолжает автоматизированный поиск аналогичных ошибок и нарушений логистики у других производителей региона.