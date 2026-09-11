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НовостиПроисшествия11 сентября 2026 9:54

В Орловской области женщина погибла в ДТП с грузовиком

ДТП случилось в поселке Верховье
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 10 сентября 51-летняя водитель «Рено Логан» ехала по улице Ватутина со стороны деревни Большой Синковец по направлению к улице Объездная поселка Верховье. Около девяти часов утра в районе дома №62 легковушка столкнуась с грузовиком «Рено Магнум 430 INTEGRAL» с полуприцепом, который ехал по улице Объездная поселка Верховье, под управлением 49-летнего водителя.

В аварии пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля. Две пассажирки – 38-летняя и 30-летняя женщины были доставлены в Верховскую центральную районную больницу. Водитель «Рено» умерла в карете скорой помощи при транспортировке в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. В четырех ДТП пострадали семь человек. Двое из пострадавших погибли.