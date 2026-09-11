Готовность Орловской области к зиме превысила 90%

Фото: Ольга Супонева/архив "КП"

Готовность Орловской области к отопительному сезону достигла 91%, сообщили на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию. Губернатор Андрей Клычков выступил с докладом о подготовке региона к осенне-зимнему периоду. Из 4592 многоквартирных домов подготовлены 4332, из 1544 социальных объектов – 1455, из 1081 объекта теплоснабжения – 962. Ветхие тепловые сети заменили на 78% от плана.

В регионе формируются обязательные запасы основного и резервного топлива – угля и мазута. Для бесперебойного электроснабжения имеется 433 резервных источника, из них 306 передвижных, все находятся в исправном состоянии.

На заседании также обсудили показатели по вводу жилья и реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что от качества подготовки регионов зависит комфорт миллионов россиян, и важно, чтобы зима прошла с наименьшими потерями.