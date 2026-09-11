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НовостиПроисшествия11 сентября 2026 7:46

Орловской области мать пойдет под суд за истязание сына

Детей семьи из Покровского района поместили в соцучреждение
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Покровском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в истязании несовершеннолетнего сына, а также в неисполнении обязанностей по его воспитанию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Как стало известно, с января по апрель 2026 года женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитани сына. Находясь в пьяном виде и испытывая личную неприязнь к ребенку, она систематически избивала мальчика, причиняя ему психические и физические страдания. Сейчас детей у неродивой матери изъяли и поместили в специализированное социальное учреждение.

В настоящее время уголовное дело направлено на дальнейшее рассмотрение в суд.