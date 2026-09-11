Министр культуры России ознакомилась с историческим наследием Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Министр культуры России Ольга Любимова совершила рабочую поездку в Орловскую область, где ознакомилась с ключевыми объектами культурного наследия и обсудила с губернатором Андреем Клычковым реализацию нацпроектов. Визит начался с Военно-исторического музея в Орле, где министр осмотрела диорамы «Сражение под Кромами 1919 года» и «Орловская наступательная операция», а также выставку «Донбасс — Россия: история и современность». Любимова отметила, что военно-исторические музеи сегодня звучат по-новому, уделяя внимание подвигам соотечественников, и подчеркнула важность поддержки современных экспозиций в рамках нацпроекта «Семья».

В 2023 году музей вошел в нацпроект «Культура», для него закупили оборудование на 8,4 миллиона рублей. В 2025 году его посетили почти 35,5 тысячи человек, за январь-август 2026 года — более 22,3 тысячи. На встрече в областной администрации обсудили итоги нацпроекта «Семья»: с 2025 по 2026 год на его реализацию в регионе направили 147,2 миллиона рублей федеральных средств. Также речь шла о создании мемориального комплекса «Судбищенская битва» и сохранении объектов культурного наследия.

Отдельно затронули ремонт Дома-музея Н. С. Лескова в Орле. Министр предложила проработать все варианты решения вопроса. Губернатор поблагодарил федеральный центр за поддержку, отметив появление мобильных автоклубов, которые расширили границы сельских домов культуры. Любимова подчеркнула, что орловская земля — уникальное сосредоточение литературных и исторических памятников, требующих бережного отношения и современного подхода.

Министр также посетила Мценский район, возложив цветы на мемориале танкистам-первогвардейцам у деревни Первый воин, и завершила поездку в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». В благодарность за внимание к региону губернатор подарил ей путеводитель по памятным местам и туристическим маршрутам Орловщины.