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НовостиПолитика11 сентября 2026 6:28

Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА

Над Орловской областью за ночь уничтожили 34 беспилотника
Елена Зябкина
Фото: архив Минобороны России

Фото: архив Минобороны России

В небе над Орловской областью за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 34 вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает глава региона Андрей Клычков.

Как уточнил губернатор, при массированной начной атаке никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего, по данным Минобороны РФ, над страной за ночь были перехвачены 777 украинских дронов самолетного типа. Беспилотники сбивали над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Каспийского морей.