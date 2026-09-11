Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА

Фото: архив Минобороны России

В небе над Орловской областью за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 34 вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает глава региона Андрей Клычков.

Как уточнил губернатор, при массированной начной атаке никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего, по данным Минобороны РФ, над страной за ночь были перехвачены 777 украинских дронов самолетного типа. Беспилотники сбивали над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Каспийского морей.