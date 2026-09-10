У орловских школьников появятся единые учебники по физике

Фото: Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II

На Всероссийском форуме учителей физики в Санкт-Петербурге объявили о появлении единых учебников по физике базового и углубленного уровней, сообщили в Институте развития образования. Они будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами. На мероприятии собрались учителя, методисты, ученые и представители вузов. Участники обсудили реализацию Комплексного плана по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года, обновление содержания предмета и синхронизацию программ с экзаменами.

Орловскую область на форуме представила методист отдела физики и математики Оксана Позднякова. Она отметила, что форум дал возможность педагогам познакомиться с лучшими практиками, узнать о новых методиках и наладить контакты с федеральными экспертами. Отдельно обсуждали, как выстроить траекторию «школа – вуз – предприятие», чтобы школьники видели практическую пользу предмета.

В Орловской области ежегодно растет интерес к физике. В 2026 году 11 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, 23% ребят набрали выше 80, а средний балл достиг 70,06 – максимума за всю историю ЕГЭ по физике в регионе.