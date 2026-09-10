В Орловскую область поступили 17 единиц дорожной техники

Фото: КУ ОО «Орелгосзаказчик»

В Орловскую область поступили 17 единиц дорожной коммунальной техники из 20, выделенных региону по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, сообщили в правительстве области. Всего регион получит две снегоуборочные машины, пять подметально-вакуумных машин и 13 коммунальных машин на базе «КАМАЗ». В ближайшее время транспорт распределят по муниципалитетам.

Техника предназначена для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов в течение всего года. Она будет востребована как в крупных административных центрах, так и в небольших населенных пунктах. Зимой машины задействуют для расчистки дорог, в теплое время года — для поддержания чистоты и порядка на улицах.

Поступление спецтехники позволит повысить качество содержания дорог и улучшить ситуацию с уборкой в муниципальных образованиях. Остальные машины прибудут в регион в ближайшее время.