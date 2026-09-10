В Орловской области в пять раз сократили вывоз мусора на полигон

Губернатор рассказал о работе по снижению захоронения отходов Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

На Орловщине ведется планомерная работа по сокращению объемов захоронения твердых бытовых отходов, сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии. Мусоровозы часто направляют по обращениям жителей в ручном режиме, реагируя на задержки. Два года назад открылся мусоросортировочный завод вблизи Орла, который, по словам Клычкова, забрал на себя большой объем переработки. Благодаря этому объем мусора, вывозимого на Мценский полигон, сократился в пять раз.

Глава региона отметил, что к объекту остается много вопросов по технологии и периодичности, но работа продолжается в диалоге с Росприроднадзором. Задача – минимизировать захоронение ТБО.

Сейчас предстоит выстроить работу регионального оператора. Организация занимается сбором средств и координацией коммерческих перевозчиков. Для устранения аварийных ситуаций и роста сезонной нагрузки ей закупили дополнительную технику, которая также применяется для вывоза крупногабаритного мусора.