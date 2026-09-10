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НовостиОбщество10 сентября 2026 9:29

В Орле начали убирать опавшие листья в скверах

Орловские коммунальщики приводят в порядок территории Советского района
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В Орле стартовала уборка опавших листьев в скверах, сообщили в администрации города. Бригада уборщиков начала приводить в порядок территории Советского района – первой стала зона отдыха у сквера Артиллеристов. Работы продолжаются, специалисты одновременно убирают листву и выполняют другие задачи по содержанию областного центра.

Особое внимание уделяют листьям каштанов, пораженных тлей. Их необходимо убирать своевременно, чтобы личинки вредителя не перезимовали в растительных остатках. Это поможет сохранить деревья здоровыми и предотвратить распространение насекомых в следующем сезоне.

Уборка будет продолжаться по мере опадания листвы. Коммунальные службы следят за состоянием городских территорий и оперативно реагируют на изменения.