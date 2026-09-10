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НовостиОбщество10 сентября 2026 8:46

В Орловской области ремонтируют дорогу к Адамовой мельнице

В Ливенском районе обновляют более семи километров трассы
Елена Зябкина
Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Ливенском районе завершается ремонт участка межмуниципальной автодороги «Ливны – Навесное», сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Протяженность обновляемого участка превышает семь километров. Подрядчик приступил к работам в июне.

За это время уложен подстилающий слой песка, два слоя щебеночного основания и выравнивающий слой. Сейчас дорожники завершают укладку верхнего слоя асфальта и монтаж двух водопропускных труб. Параллельно восстанавливают обочины и обустраивают примыкания.

В ближайшее время установят два остановочных павильона, дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут разметку. Дорога важна не только для транспорта, но и для туристов: по ней можно добраться до Адамовой мельницы в селе Успенское – памятника промышленной архитектуры XIX века, связанного с именем Константина Паустовского.