В Орловской области ремонтируют дорогу к Адамовой мельнице

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Ливенском районе завершается ремонт участка межмуниципальной автодороги «Ливны – Навесное», сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Протяженность обновляемого участка превышает семь километров. Подрядчик приступил к работам в июне.

За это время уложен подстилающий слой песка, два слоя щебеночного основания и выравнивающий слой. Сейчас дорожники завершают укладку верхнего слоя асфальта и монтаж двух водопропускных труб. Параллельно восстанавливают обочины и обустраивают примыкания.

В ближайшее время установят два остановочных павильона, дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут разметку. Дорога важна не только для транспорта, но и для туристов: по ней можно добраться до Адамовой мельницы в селе Успенское – памятника промышленной архитектуры XIX века, связанного с именем Константина Паустовского.