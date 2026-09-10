В Орловской области у мусорных площадок установят камеры

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области рядом с контейнерными площадками начали устанавливать камеры видеонаблюдения, сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии. Пока это пилотный проект, главная задача – отработать технологию и оценить ее эффективность на практике. Камеры, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут фиксировать нарушения.

К нарушениям относится выгруз строительного мусора возле обычных контейнеров, не предназначенных для крупногабаритных отходов. Нарушителей привлекут к ответственности.

Ожидается, что установка камер поможет навести порядок на мусорных площадках возле домов. Власти рассчитывают, что проект покажет результаты и будет масштабирован.