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НовостиОбщество10 сентября 2026 7:49

В Орловской области у мусорных площадок установят камеры

На Орловщине стартовал пилотный проект для фиксации нарушений
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области рядом с контейнерными площадками начали устанавливать камеры видеонаблюдения, сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии. Пока это пилотный проект, главная задача – отработать технологию и оценить ее эффективность на практике. Камеры, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут фиксировать нарушения.

К нарушениям относится выгруз строительного мусора возле обычных контейнеров, не предназначенных для крупногабаритных отходов. Нарушителей привлекут к ответственности.

Ожидается, что установка камер поможет навести порядок на мусорных площадках возле домов. Власти рассчитывают, что проект покажет результаты и будет масштабирован.