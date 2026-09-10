В Орловской области обследовали более половины урожая пшеницы Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орловской и Курской областях продолжается государственный мониторинг пшеницы нового урожая, сообщили в пресс-службе Управения Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Уже обследовано более половины намолоченного зерна. По данным на 8 сентября, в Орловской области собрано 2 миллиона тонн пшеницы при средней урожайности 54 центнера с гектара. В Курской области валовый сбор достиг 2,3 миллиона тонн при урожайности 57 центнеров с гектара.

В Орловской области мониторингом охвачено 60% собранного зерна, в Курской — 63%. Доля продовольственной пшеницы в Орловской области составляет 90%. Зерно 3 класса, наиболее ценное для хлебопечения, занимает 22% от общего объема. В Курской области продовольственное зерно составляет 78%, но доля 3 класса выше — 26%.

Мониторинг продлится до завершения уборочной кампании. Специалисты оценивают качество урожая, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и определить дальнейшее использование зерна.