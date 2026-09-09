Общественный транспорт Орла перейдет под контроль региона

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

С 1 января 2027 года весь городской транспорт Орла перейдет под управление Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии. Соответствующий закон уже принят. Полномочия по контролю будут сосредоточены в «Организаторе перевозок». Это позволит выстроить единую маршрутную сеть, синхронизировать графики и жестко контролировать исполнение контрактов. После Нового года проведут новые торги и выберут подрядчиков.

За соблюдением расписания следят через систему ГЛОНАСС в реальном времени. Только за первое полугодие 2026 года проведено около тысячи проверок, вынесено более 600 претензий и почти 500 штрафов. За отключение системы перевозчики платят около 100 тысяч рублей.

Также обновляется парк автобусов. В этом году приобретен 21 автобус по федеральной субсидии, 11 уже поступили, 10 ожидаются. В прошлом году закупили 47 единиц техники. Доля обновленного транспорта в регионе составляет 89%. На маршруты вышли новые ЛиАЗы, часть «Газелей» заменили на более вместительные машины, что позволяет закрывать самые напряженные направления.