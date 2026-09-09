Орловские кадеты-спасатели учились безопасности у пожарных

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В детских садах Болхова и Орла прошла акция «Спасательный круг знаний» для воспитанников кадетских отрядов «Помогаторы», «Орлята» и «Спасарики», сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области. С ребятами обсудили правила пожарной безопасности, причины возгораний, поведение на водоемах и номера экстренных служб.

Детям показали средства защиты, боевую одежду, гидравлический инструмент и оснащение пожарных машин. Самые смелые примерили экипировку и посидели за рулем спецтехники. Огнеборцы также продемонстрировали подачу воды из автоцистерны.

В завершение кадеты ответили на вопросы сотрудников МЧС, подтвердив усвоение темы. Организаторы отметили, что такие встречи помогают детям запомнить правила безопасности и не растеряться в случае угрозы.