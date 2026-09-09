Орловские страхователи могут заплатить штраф со скидкой 50%

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Страхователи Орловской области могут уплатить финансовые санкции за нарушения законодательства об индивидуальном учете в размере половины начисленной суммы, сообщает Отделение СФР по Орловской области. Право на скидку предусмотрено статьей 17 Федерального закона № 27-ФЗ и действует с 1 января 2023 года.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно перечислить средства в течение 10 календарных дней со дня получения требования. При соблюдении этого условия санкции уменьшаются вдвое. Скидка доступна только при добровольной оплате в указанный срок, при принудительном взыскании через суд право на нее утрачивается.

В фонде рекомендуют не упускать возможность сэкономить и при получении требования незамедлительно производить оплату. Это позволит сократить расходы на штрафы и избежать судебных разбирательств.