В Орловской области хотят сократить сроки отключений горячей воды

Фото: Ольга Супонева/архив "КП"

В Орловской области прорабатывается возможность сокращения сроков отключений горячей воды во время плановых ремонтов, сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии. Он отметил, что без перекрытий не обойтись, так как меняют целые магистральные трубопроводы, однако техническая возможность организовать работы параллельно есть не всегда.

Глава региона поручил предприятиям ЖКХ учитывать неудобства для жителей: представлять, что воду отключили им самим, что у людей нет обогревателей, нужно купать детей и мыть посуду. На совещании правительства эту тему обсуждали с теми, кто ведет ремонты.

Губернатор поставил задачу уйти от многолетней практики летних отключений, сократить сроки и проводить работы только там, где это действительно требуется. Жителям обещают, что ситуация изменится в ближайшее время.