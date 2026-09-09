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НовостиОбщество9 сентября 2026 10:50

Орловский главврач вошел в топ лучших руководителей России

Главврач Покровской ЦРБ Владимир Сергеев занял второе место на всероссийском конкурсе
Елена Зябкина
Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Главный врач Покровской центральной районной больницы Владимир Сергеев занял второе место во Всероссийском конкурсе «Лучший руководитель медицинских организаций», сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области. Медики высоко оценили его системный подход к управлению больницей.

Под руководством Сергеева учреждение активно развивается, жители района получают качественную помощь. В департаменте отметили, что победа стала признанием многолетнего труда, стремления к совершенству и преданности делу врача.

Награду вручат на торжественной церемонии в Москве. Коллеги и пациенты поздравляют главврача с заслуженным успехом, который стал примером для всего региона.