Орловский главврач вошел в топ лучших руководителей России

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Главный врач Покровской центральной районной больницы Владимир Сергеев занял второе место во Всероссийском конкурсе «Лучший руководитель медицинских организаций», сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области. Медики высоко оценили его системный подход к управлению больницей.

Под руководством Сергеева учреждение активно развивается, жители района получают качественную помощь. В департаменте отметили, что победа стала признанием многолетнего труда, стремления к совершенству и преданности делу врача.

Награду вручат на торжественной церемонии в Москве. Коллеги и пациенты поздравляют главврача с заслуженным успехом, который стал примером для всего региона.